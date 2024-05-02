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        Tarım ve Orman Bakanlığından Malatya'daki Mera Islah projesine destek

        Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği yaklaşık 30 milyon liralık Mera Islah Projesini hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:54
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        Tarım ve Orman Bakanlığından Malatya'daki Mera Islah projesine destek
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        Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği yaklaşık 30 milyon liralık Mera Islah Projesini hayata geçirdi.

        Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, birlik binasında gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığına yaptığı ziyarette problemlerini anlatarak, yeni destekleme modelleriyle ilgili bilgiler aldığını söyledi.

        Çoban bulamama sıkıntının ülke genelinde yaşandığını anlatan Akın, "Çobanlıkla meselesinin çözülmesi için bir çalışma yaptıklarını, taslak halindeki çalışmanın tamamlanmasıyla bu problemin çözüleceğini söylediler. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüyle hazırladığımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de desteklediği Dünya Bankası'nda bir projemiz vardı Mera Islah Projesi. Yaklaşık 30 milyon liralık bütçeyle hayata geçireceğiz. Her gittiğimiz platformda tarım ve hayvancılığın ne kadar değerli olduğunu anlatıyoruz." diye konuştu.

        Küçükbaş hayvan sayısında azalma olduğunu amaçlarının hayvan sayısını arttırmak olduğuna işaret eden Akın, "Bu yıl Malatya'da yaklaşık yüzde 10, ülke genelinde ise yaklaşık yüzde 7 düştü. Küçükbaş hayvancılık meziyetli, bu alanda problemlerin çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Malatya'da yerel yöneticilerin tarım ve hayvancılığa destek olmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Akın, çobanlık konusunda göçmenlerin üretime yönlendirilmesiyle ilgili bir çalışma yapılacağını belirterek, "Farklı uyruklu ülkelerden gelen ve burada yaşayan insanların bu işe yönlendirilmesi adına gerekli mevzuat ve teknik çalışmalar yapılması için ilgili bakanlıkların masada olduğunu Hayvancılık Genel Müdürümüz söyledi. İşletmelerde en az 3 yıl sözleşmeler yapılacak. İşletmede yapılan sözleşmeler ilgili bakanlığa bildirilecek, çobanlığın tüm mevzuat çalışması yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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