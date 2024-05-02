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        Malatya'da sağanak; iş yerleri ve caddeler suyla doldu

        MALATYA'da etkili olan sağanakta caddeler ve bazı iş yerleri su altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:40
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        Malatya'da sağanak; iş yerleri ve caddeler suyla doldu
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        MALATYA'da etkili olan sağanakta caddeler ve bazı iş yerleri su altında kaldı.

        Malatya'da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, kentte hem araç hem de yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Yağış ile kentte caddeler su ile dolarken, araçlar su birikintileri nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. İnönü Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki kütüphaneyi su bastı. Yayalar yürümekte zorlanırken, bölgede biriken suların tahliye işlemleri için çalışma başlatıldı. Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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