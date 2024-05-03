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        Bakan Özhaseki: Seçim geride kaldı, şimdi koşturma dönemi (2)

        İSTİŞARETOPLANTISINA KATILDI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Malatya'da İl İstişare Toplantısı'na başkanlık yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 19:40 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:45
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        Bakan Özhaseki: Seçim geride kaldı, şimdi koşturma dönemi (2)
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        İSTİŞARETOPLANTISINA KATILDI 

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Malatya'da İl İstişare Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantıya; Bakan Özhaseki'nin yanı sıra, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri, kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. Özhaseki, şu anda 400 bin civarında inşaata başladıklarını belirterek, haziran ve temmuz ayı ile birlikte her ay 10 bin, 20 bin civarında konut teslim etmeye devam edeceklerini anlatarak, şöyle dedi:

        "Malum bundan 14 ay önce kadar büyük bir felaket yaşadık. Bin yıllık Anadolu'daki serüvenimizde belki de başımıza gelebilecek en büyük felaket buydu. İki tane şiddetli ve uzun süren bir deprem. 14 milyon insanımız zarar gördü.  680 bin konutumuz yıkıldı. 870 bin de işyerimiz. Her eve gittiğimizde dinlediğimizde emin olun hüzünlenerek, ağlayarak ayrılıyoruz. Unutamadığımız, acı hatıraları o kadar çok ki. Allah bir daha böyle afet göstermesin. Şimdi artık öyle sağlam evler ve işyerleri yapacağız ki, deprem olsa bile huzurla evimizde oturalım. Sağlam bir vaziyette hepimiz emniyetli bir şekilde depreme dirençli evlerimizi, iş yerlerimizde hayatımızı sürdürelim diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 400 bin civarında konut 40 bin kadar işyeri için hak sahiplerimiz var. Biz bütün bunların hesabını yapıp şu anda 400 bin civarında inşaata başladık. Hazırlıklarımız da var, devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize ilk sorduğu soru efendim illerimizde durum nedir? Hayat normale dönüyor mu? İnşaatlar yolunda mı? Mehmet Şimşek bakanımızın tek itiraz etmediği harcama kalemi var. O da deprem. Burada işlerimiz çok şükür yolunda gidiyor. Burada işlerimiz çok şükür yolunda gidiyor. 4 bin 333 köyde köy evi yapıyoruz. Dile kolay. Bin 240 tane şantiyemiz var. Bu şantiyelerde 110 bin kişi çalışıyor. Haziran, Temmuzla birlikte her ay 10 bin, 20 bin civarında konut teslim etmeye devam edeceğiz. Malatya'mız açısından bakıldığı zaman da neredeyse hak sahipliğine yakın bir konuda başladık. 8- 10 bin eksiğimi var. Tespit edilen yerleri gösteriyorlar. Daha çok da şehirlerimizin içinde yapalım. Merkezlerinde yapalım istiyoruz. Onlar da bir an önce projelendirecek. Zaten ihale yapıldıktan sonra en fazla bir sene süre veriliyor. Senenin ortalarında konut ve işyerlerini almamış bir vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Seçimler geçti. Tercihiniz baş üstüne. Arkadaşlarımızla yola devam etmeye karar verdik gayretli arkadaşlar bizler de onlara da zaten çok sıkı bir şekilde çalışırız. Şimdi geçim dönemi başladı. Önümüzde seçimsiz bir süre var. Bu süre içerisinde biz çok çalışıp, çok gayret edip Malatya'mızı eski haline döndürmek için uğraşıyoruz.'' 

        Bakan Özhaseki'nin konuşmasının ardından Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp tarafından Bakan Özhaseki'ye ve katılımcılara Malatya il genelinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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