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        Malatya'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari, havalandırmada yakalandı

        MALATYA'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 19:40 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:45
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        Malatya'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari, havalandırmada yakalandı
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        MALATYA'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.A., evinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A.'nın ikametinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. O.A., isimli firari ikametinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı. Yakalanan firari sağlık kontrollerinin ardından emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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