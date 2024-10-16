Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem (4)

BAŞKANER: ŞU AN OLUMSUZ DURUM YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuz durum yaşanmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sami Er, "Depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meydana gelen depremin hemen akabinde tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Şu ana komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" paylaşımını yaptı.