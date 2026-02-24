Canlı
        Malatya'da kuyumcuda silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasında

        Malatya'da kuyumcuda silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasında

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 24.02.2026 - 15:24
        Malatya'da kuyumcuda silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasında

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şifa Mahallesi'nde Tuba Çatalkaya'ya ait kuyumcuya silahla giren S.C.Ş, altınların elindeki çantaya doldurulmasını istedi.

        Çatalkaya'nın 112 Acil Çağrı butonuna basmasıyla birlikte olay yerinden kaçan S.C.Ş. ile şüpheliye yardımda bulunan H.G, Akçadağ ilçesinde gözaltına aldı.

        İş yerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerde, yüzü maskeli ve elinde silah olan şüphelinin kuyumcu kadından elindeki çantaya altınları koymasını istemesi ve iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı butonuna basmasının ardından zanlının kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

