        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da baharın habercisi çiğdemler açtı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen çiğdem çiçekleri açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Hava sıcaklıklarının artmasıyla ilçede genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, doğayı renklendirmeye başladı.

        Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen, sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntü oluşturdu.

