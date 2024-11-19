Yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
MALATYA'da, yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
MALATYA'da, yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'dan Elazığ yönüne giden yük treni, Mehmet Ucu yönetimindeki 34 HEU 436 plakalı otomobile çarptı. Yük treninin yaklaşık 200 metre önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü Ucu ile yanındaki Öner Faruk Kaya yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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