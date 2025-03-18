Karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastadan 7 kiloluk tümör çıktı

MALATYA'da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden Semra Akgeyik'in (43) rahminde tespit edilen 7 kilogramlık tümör, 3 saatlik operasyon ile çıkartıldı.

Karın ağrısı şikayeti ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Semra Akgeyik'in yapılan tetkikler sonucunda rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan kitle tespit edildi. Ultrasonda belirlenen 40 santimetre çapında kitle, Doç. Dr. Engin Yıldırım tarafından 3 saat süren bir operasyon ile alındı.

Operasyonun ardından açıklama yapan Doç. Dr. Engin Yıldırım, "Hastamızda karın ağrısıyla beraber ciddi bir şişliği vardı. Bu şişlik özellikle hem akciğer seviyesinde hem de dalak ve karaciğer seviyesinde hastayı sıkıntıya sokuyordu. Hastayı değerlendirdik ve hızla görüntüleme yaptık. Tetkiklerin ardından hastamızı bekletmeden ameliyata aldık. Yaklaşık 7 kilo ağırlığında ve tahminen sınırları 40 santime ulaşan büyük bir kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Kitlemizin patoloji sonuçlarını şu an sabırla bekliyoruz inşallah sonuç olumlu geldiği taktirde hastamızı kemoterapi veya radyoterapiden de kurtarmış olacağız" dedi.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Semra Akgeyik, "Karnımdaki şişliği önceleri kilo alma şeklinde düşündüm. İlk başlarda ağrım yoktu. Daha sonra ağrılarım artınca ve şişlik olunca hastaneye başvurdum. Yapılan tetkikler sonucu kısa bir süre içerisinde büyük bir kitle olduğu belirlendi. Hemen alınması gerektiğine karar verdiler. Ağrılarımdan duramaz bir haldeydim, karnımda ve sırtımda sürekli ağrı vardı. Şu an çok iyiyim sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.