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        Malatya'da traktör devrildi: karı-koca öldü

        MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde devrilen traktörden yola savrularak ağır yaralanan Saim Çoban(65) ve eşi Muazzez Çoban (62), kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 23:51 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:51
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        Malatya'da traktör devrildi: karı-koca öldü
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        MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde devrilen traktörden yola savrularak ağır yaralanan Saim Çoban(65) ve eşi Muazzez Çoban (62), kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ciritbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Saim Çoban yönetimindeki 44 FM 823 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvarı aşıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan sürücü Saim Çoban ve eşi Muazzez Çoban'ı ilk müdahalenin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Saim ve Muazzez Çoban çifti, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

        Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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