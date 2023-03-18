Depremde ölen üniversiteli Şeyma'nın adı psikososyal destek çadırında yaşatılıyor

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MALATYA (AA) - OKAN COŞKUN/VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ikinci depremde Malatya'da hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer'in adı, Genç Yeryüzü Doktorları Derneğince oluşturulan psikososyal destek çadırına verildi.

Depremlerden etkilenen Malatya'da hayatın normale dönmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda depremden etkilenen çocuklar için Malatya Şeker Fabrikası arazisine kurulan ve arkadaşları tarafından Elif Nur Şeyma'nın adının verildiği çadırda zeka oyunları, boyama etkinlikleri, film gösterimleri gibi etkinliklerin yanında psikososyal destek hizmeti sunuluyor.

Genç Yeryüzü Doktorları Derneği Koordinatörü Esra Demir, AA muhabirine, depremde yaşamını yitiren Elif Nur Şeyma'nın adını çadırda yaşattıklarını söyledi.

Elif Nur Şeyma'nın arkadaşlarının da çadırda gönüllü olarak çocuklarla ilgilendiğini belirten Demir, "Çocukların hem okul hem de sosyal etkinlik hasretlerini burada gidermeye gayret ediyoruz. Umarım toplumumuza faydamız olur." dedi.

Diyarbakır'dan gönüllü olarak gelen uzman psikolog Sümeyye Karaşin de hep birlikte yaraları saracaklarını dile getirerek, "Oyun ve etkinliklerle çocuklara yönelik çalışmalarımızı yürüteceğiz. Burada bulunan çadırlarda bireysel görüşmeler de yapıyoruz." diye konuştu.

- "İçimiz buruk olsa da çok heyecanlıyız"

Rize'den gelen Genç Yeryüzü Doktorları üyesi Beyza Elmalı ise Elif Nur Şeyma'nın yakın arkadaşı olduğunu, daha önce onun da pek çok etkinlikte yer aldığını anlattı.

Elif Nur Şeyma'nın hatıralarını yaşatmak için çalıştıklarını vurgulayan Elmalı, "Onun adını yaşatmak için adım atmak istedik. Yeryüzü Doktorları da bize destek oldu. Bizler de çocuklara dokunmak istedik. İçimiz buruk olsa da çok heyecanlıyız. Böyle bir şeyin olması bizleri teselli ediyor." ifadesini kullandı.

- "Şeyma'nın hayali ve hedefi buydu"

Elif Nur Şeyma Dalhançer'in annesi Ulviye Dalhançer de kızının adının verildiği çadırda kendilerinin de görev yaptığını söyledi.

Kızının anısını yaşattıkları için Yeryüzü Doktorları'na teşekkür eden Dalhançer, şunları kaydetti:

"Acımızı paylaşıyorlar. Şeyma gibi yüzlerce kızım oldu. İnşallah bu çalışmaları devam ettireceğiz. İnşallah Şeyma'nın adını Yeryüzü Doktorları Derneği sayesinde yurt dışına da taşıyacağız. Şeyma'nın hayali ve hedefi buydu. Çok iyiliksever bir kızdı, şimdi cennet kuşu oldu. Arkadaşları bizi teselli etmeye geldi. Allah onlardan razı olsun."

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