Malatya'da 13 katlı ağır hasarlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'daki ağır hasarlı 13 katlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Yeşilyurt ilçesinin Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 13 katlı binada incelemeler yapan uzman ekip, binanın belirli alanlarına 220 kilogram patlayıcının bulunduğu 2 bin 700 kapsül yerleştirdi.

Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kısa sürede yıkılan binanın enkazından toz yükseldi.

Deprem öncesi binada yaşayan bazı depremzedeler ise yıkımı göz yaşlarıyla izledi.

Bina sakinlerinden Esma Koç, gazetecilere, 4 yıl bekleyerek aldıkları yeni evlerinde bir yıl yaşadıktan sonra depremde ağır hasar aldığını söyledi.

Bütün hayallerinin yok olduğunu ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Şu an Yeşiltepe Mahallesi'nde kayınbabamın 2 katlı eski evi var, orada kalıyoruz. Deprem olduğundan beri 7 aydır kentte savaş veriyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. 'Buralar güvenli, müteahhitti güvenli' diye aldık. Müteahhit eşimin arkadaşıydı, evimizi sağlam yapsaydı, bu şekilde olmazdı. Kaç milyon liralık emeklerimiz hep çöp oldu, yine şükrediyoruz, çocuklarımızın canı sağ. Yaşam savaşı veriyoruz."

Yıkım sırasında duygulu anlar yaşayan Ceren Koç ise hem evlerinin hem şehrin yıkıldığını ve zor süreçlerden geçtiklerini dile getirdi.