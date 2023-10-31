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        Malatya'da emniyet ve jandarma personeli bin fidanı toprakla buluşturdu

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hatıra ormanına bin fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:51
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        Malatya'da emniyet ve jandarma personeli bin fidanı toprakla buluşturdu
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        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hatıra ormanına bin fidan dikti.

        Orduzu Pınarbaşı'nda kurulan 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törene katılan polis ve jandarma personeli, bin fidanı toprakla buluşturdu.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da törene katılarak fidan dikti.

        Vali Yazıcı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında emniyet ve jandarma adına bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

        Orman İşletme Müdürlüğüne ve Büyükşehir Belediyesine katkıları için teşekkür eden Yazıcı, şöyle konuştu:

        "Ağaç gelecek demek, umut demek, yeşil her şey demek. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında emniyet ve jandarmamıza ait bir Hatıra Ormanı'nın olmasını önemsiyorum. Bir hafta kadar önce 1923 fidanı yine bu bölgede öğrencilerimizle toprakla buluşturmuştuk. Bugün de gördüğünüz gibi tüm emniyet ve jandarma kuvvetlerimiz ağaç dikiyorlar. Bin tane ağacımızı, fidanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir Malatya için bu tür çalışmalarımızın Büyükşehir Belediyesi tarafından ve diğer kurumlar tarafından devam ettirileceğini de huzurlarınızda ifade etmek isterim."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da ilerleyen günlerde 6 Şubat depremlerinde kentte hayatını kaybedenlerin anısına bin 237 fidanın dikileceğini kaydetti.

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