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        Malatya'da çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Malatya'da çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 19:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:03
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        Malatya'da çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Malatya'da çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren kuyumculuk işletmesi sahibi, yanında çalışan İ.A'nın 2008'den bu yana iş yerinde çalıştığını, bir süredir iş yeri hesaplarından usulsüzlük yaparak 9,8 kilogram altın (yaklaşık 20.000.000 TL) çaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

        Konuyla ilgili çalışma yapan ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının yaklaşık 20 milyon lirayı kripto para ticaretinde kullandığı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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