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        Doğanşehir'de okuma bayramı etkinliği düzenlendi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Muammer Şahin Zafer İlkokulu 1. sınıf öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:59 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:59
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        Doğanşehir'de okuma bayramı etkinliği düzenlendi
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Muammer Şahin Zafer İlkokulu 1. sınıf öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

        Okulda düzenlenen etkinlikte 1-A sınıfı öğrencileri, öğretmenler ve veliler bir araya geldi.

        Öğrencilerin çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiği etkinlik, pasta kesilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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