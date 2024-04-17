Doğanşehir'de okuma bayramı etkinliği düzenlendi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Muammer Şahin Zafer İlkokulu 1. sınıf öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Muammer Şahin Zafer İlkokulu 1. sınıf öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi.
Okulda düzenlenen etkinlikte 1-A sınıfı öğrencileri, öğretmenler ve veliler bir araya geldi.
Öğrencilerin çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiği etkinlik, pasta kesilmesiyle sona erdi.
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