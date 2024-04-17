Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 00.09’da merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,28 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.
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