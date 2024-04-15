Malatya'daki kazada ölen anne- kız ile yeğen son yolculuklarına uğurlandı
MALATYA'nın Darende ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Hacer Bozkurt (42), kızı Meryem Tuana Bozkurt (20) ve yeğeni Batuhan Yılkınç (25) kılınan cenaze namazları sonrası toprağa verildi.
MALATYA'nın Darende ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Hacer Bozkurt (42), kızı Meryem Tuana Bozkurt (20) ve yeğeni Batuhan Yılkınç (25) kılınan cenaze namazları sonrası toprağa verildi.
Kaza, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Nadir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, C.Y. idaresindeki 06 DTB 449 plakalı otomobil ile Batuhan Yılkınç'ın kullandığı 44 DZ 542 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrolünde Meryem Tuna Bozkurt ve sürücü Batuhan Yılkınç'ın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Helikopter ambulans ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen Hacer Bozkurt ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 5 kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, kazada yaşamını yitiren, Hacer Bozkurt ile Meryem Tuana'nın anne kız olduğu, otomobil sürücüsü Batuhan Yılkınç'ın ise Hacer Bozkurt'un yeğeni olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden anne, kız ve yeğen bugün ilçedeki Zaimoğlu Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Kazada hayatını kaybedenlerin bayram tatili için gittiklerin İstanbul'dan geldikleri, Batuhan Yılkınç'ın da özel bir hastanede ambulans şoförü olarak görev yaptığı öğrenildi.
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