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        Malatya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

        MALATYA'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i sürücü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:20
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        Malatya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
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        MALATYA'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i sürücü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Darende ilçesi Nadir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, C.Y. idaresindeki 06 DTB 449 plakalı otomobil ile Batuhan Yılkınc'ın kullandığı 44 DZ 542 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, otomobillerde sıkışan yaralıları kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlıkçılar, ilk kontrolde Meryem Tuna Bozkurt (20) ve sürücü Batuhan Yılkınc'ın (25) olay yerinde öldüğünü tespit etti. Helikopter ambulans ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen Hacer Bozkurt (42) da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan 5 kişi ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak tekrar açıldı. Otomobil sürücüsü C.Y. gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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