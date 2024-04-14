Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Malatya'dan Sivas istikametine seyreden Muhsine K. idaresindeki 74 AAY 148 plakalı otomobil, Hekimhan girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada otomobildeki Ahmet Siraç K. hafif yaralandı.
Yaralı ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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