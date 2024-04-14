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        Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 09:10 Güncelleme: 14.04.2024 - 09:10
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        Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Malatya'dan Sivas istikametine seyreden Muhsine K. idaresindeki 74 AAY 148 plakalı otomobil, Hekimhan girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Kazada otomobildeki Ahmet Siraç K. hafif yaralandı.

        Yaralı ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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