Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 23:39 Güncelleme: 12.04.2024 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.K. idaresindeki 44 LH 599 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü S.K. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        İsrail'e füze yağmuru!
        İsrail'e füze yağmuru!
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Güneşli günlere devam
        Güneşli günlere devam
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!

        Benzer Haberler

        Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Malatya'da son yolculuğuna uğurlan...
        Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Malatya'da son yolculuğuna uğurlan...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Malatya'da konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Malatya'da konuştu:
        Malatya'da, 4.1 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da, 4.1 büyüklüğünde deprem
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        Kalp krizi sonucu vefat eden HÜDA PAR Malatya İl Başkanı toprağa verildi
        Kalp krizi sonucu vefat eden HÜDA PAR Malatya İl Başkanı toprağa verildi
        Malatya Valisi Yazıcı'dan şehit ailelerine bayram ziyareti
        Malatya Valisi Yazıcı'dan şehit ailelerine bayram ziyareti