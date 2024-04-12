Malatya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 44 LH 599 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü S.K. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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