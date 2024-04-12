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        Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Jandarma Çavuş Sebahattin Güneş, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:37
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        Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Ankara'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Jandarma Çavuş Sebahattin Güneş, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Güneş (43), geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Güneş'in naşı memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenin ardından Güneş'in cenazesi Söğüt Mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Jandarma Yarbay Ahmet Zafer Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kırcaer, Siyasi ve STK Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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