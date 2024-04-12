Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Jandarma Yarbay Ahmet Zafer Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kırcaer, Siyasi ve STK Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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