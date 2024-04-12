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        Malatya'da, 4.1 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:00
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        Malatya'da, 4.1 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 08.44’te merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. DHA

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        Galeri

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