Malatya Valisi Yazıcı'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yazıcı eşi Hanife Yazıcı ile şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, şehit Piyade Uzman Onbaşı Murat Doğru, şehit Polis Memuru Mehmet Özbek ve Şehit Polis Memuru Seracettin Kılınç'ın ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Yazıcı'ya ziyaretlerinde 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın eşlik etti.