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        Kalp krizi sonucu vefat eden HÜDA PAR Malatya İl Başkanı toprağa verildi

        Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden HÜDA PAR Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:38 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:38
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        Kalp krizi sonucu vefat eden HÜDA PAR Malatya İl Başkanı toprağa verildi
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        Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden HÜDA PAR Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer'in cenazesi toprağa verildi.

        Dönmezer için öğle namazı sonrasında Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Törene, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Dönmezer'in cenazesi kılınan namazın ardından Yeşilyurt Gedik Mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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