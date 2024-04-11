Kalp krizi sonucu vefat eden HÜDA PAR Malatya İl Başkanı toprağa verildi

Törene, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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