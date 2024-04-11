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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 22:06 Güncelleme: 11.04.2024 - 22:06
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik makamında Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve protokol üyelerince karşılanan Aktaş, bayramlaşmanın ardından kent hakkında Vali Yazıcı'dan bilgi aldı.

        Aktaş daha sonra Vali Yazıcı ile Dilek Jandarma Karakolunu ziyaret edip, kolluk kuvvetleriyle bayramlaştı, uygulamalar ve trafik tedbirleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı olan Geri Gönderme Merkezini ziyaret eden Aktaş, burada personelle bayramlaştı.

        Bakan Yardımcısı Aktaş, Ankara yolu uygulama noktasındaki personelleri de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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