İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik makamında Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve protokol üyelerince karşılanan Aktaş, bayramlaşmanın ardından kent hakkında Vali Yazıcı'dan bilgi aldı.

Aktaş daha sonra Vali Yazıcı ile Dilek Jandarma Karakolunu ziyaret edip, kolluk kuvvetleriyle bayramlaştı, uygulamalar ve trafik tedbirleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı olan Geri Gönderme Merkezini ziyaret eden Aktaş, burada personelle bayramlaştı.