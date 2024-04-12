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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Malatya'da konuştu:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Filistin'de çok ciddi acılar yaşanıyor ama ümitsiz değiliz, zulüm kaybedecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:27 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:27
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Malatya'da konuştu:
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Filistin'de çok ciddi acılar yaşanıyor ama ümitsiz değiliz, zulüm kaybedecek." dedi.

        Yapıcıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden partisinin Malatya il başkanı Mehmet İlker Dönmezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kernek Karagözlüler Camii altındaki taziyeevinde Dönmezer'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yapıcıoğlu, Mehmet İlker Dönmezer'i erken kaybettiklerini belirterek, bu yüzden yaşadıkları hüznü anlattı.

        Konuşmasında bugün İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek gıyabi cenaze namazı kıldıklarını belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Filistin'de çok ciddi acılar yaşanıyor ama ümitsiz değiliz, zulüm kaybedecek. Bunu yakinen biliyoruz. Aslında bu kadar vahşileşmesi onun sonunu yaklaştırdığına inanıyoruz. Onun çaresizliğinin alametidir. Savunmasız kadın, çocuk, yaşlı ve sivil insanların, elinde silah olmayan insanların üzerine bomba yağdırması onun acizliğinin ve kaybetmeye yakın oluşunun inşallah alametidir. Onlar Gazze'yi insansızlaştırmak ve bu şekilde tamamen işgal etmek istiyorlardı. Fakat 7 Ekim'den bu yana belki 40 binden fazla şehit, 100 binden fazla yaralı ama o daracık Gazze'de bundan dolayı o toprakları terk edip kaçanların sayısı korkudan dolayı İsrail'i terk eden Yahudilerin sayısından çok çok daha azdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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