Kasiyerliği bırakan Göknur, erkek kuaförü oldu

MALATYA'da bir markette kasiyer olarak çalışan Göknur Bayar (21), işinden istifa ederek, aldığı eğitim sonrası erkek kuaförü oldu. Göknur Bayar, insanların kendisini ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek, “Alışılageldik bir durum olmadığından ilk etapta kuaför koltuğuna oturmakta çekinen müşterilerim oluyor. Fakat saç kesimi bitince bundan sonraki adreslerinin yine ben olacağımı duymak mutluluk verici” dedi.

Malatya'da yaşayan Göknur Bayar, 1 yıldır kasiyer olarak çalıştığı marketten istifa etti. İş arayışına giren Bayar, çocukluktan bu yana hayalini kurduğu erkek kuaförlüğü için eğitim aldı. Aldığı eğitimler sonucunda ustalık belgesi de alan Bayar, kentte bir kuaförde çalışmaya başladı. Kentte kadın olarak tek erkek kuaförü olan Göknur Bayar, müşterilerine hizmet veriyor. Eğitimleri esnasında sürekli çalıştığını ve makasla uyuduğu günlerinin olduğunu söyleyen Göknur Bayar, bir kadının erkek kuaförü olmasının sıra dışı bir durum olduğunu dile getirdi.