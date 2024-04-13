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        Sokakta 3 kişinin bıçaklı saldırısında yaralandı

        MALATYA'da markette çalışan eşini iş çıkışında almaya giden Serhat Mahmut Özer, sokakta 3 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 22:53 Güncelleme: 13.04.2024 - 22:55
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        Sokakta 3 kişinin bıçaklı saldırısında yaralandı
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        MALATYA’da markette çalışan eşini iş çıkışında almaya giden Serhat Mahmut Özer, sokakta 3 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Zaviye Mahallesi’nde meydana geldi. Markette çalışan eşi Büşra Özer'i almaya giden Serhat Mahmut Özer, sokakta kimliği belirsiz üç kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Serhat Mahmut Özer, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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