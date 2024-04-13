Sokakta 3 kişinin bıçaklı saldırısında yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Zaviye Mahallesi’nde meydana geldi. Markette çalışan eşi Büşra Özer'i almaya giden Serhat Mahmut Özer, sokakta kimliği belirsiz üç kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Serhat Mahmut Özer, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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