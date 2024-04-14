Malatya'da bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü.
Beydağı Mahallesi Eğitim Sokak'ta bir apartmanda oturan Tolunay Ş. ile eşi E.Ş. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, eşini sırtından bıçakla yaraladı.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tolunay Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli kadın, gözaltına alındı.
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