Malatya'da bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tolunay Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beydağı Mahallesi Eğitim Sokak'ta bir apartmanda oturan Tolunay Ş. ile eşi E.Ş. arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.