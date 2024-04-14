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        Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü (2)

        TUTUKLANDISuç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan Eda Şimşek'in (29), sorgusunda 2021 yılında severek evlendiği Tolunay Şimşek (29) ile daha sonra aralarında aile içi geçimsizliğin olduğunu ve öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 22:25 Güncelleme: 14.04.2024 - 22:30
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        Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü (2)
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        TUTUKLANDI

        Suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan Eda Şimşek’in (29), sorgusunda 2021 yılında severek evlendiği Tolunay Şimşek (29) ile daha sonra aralarında aile içi geçimsizliğin olduğunu ve öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Eda Şimşek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Bu arada öldürülen Tolunay Şimşek (29) ise Malatya Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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