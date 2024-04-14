Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan Eda Şimşek’in (29), sorgusunda 2021 yılında severek evlendiği Tolunay Şimşek (29) ile daha sonra aralarında aile içi geçimsizliğin olduğunu ve öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Eda Şimşek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada öldürülen Tolunay Şimşek (29) ise Malatya Şehir Mezarlığında toprağa verildi.