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        Malatya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:46 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:46
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        Malatya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ü.E. (40) idaresindeki 51 AAD 723 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Durulova mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan F.E. (35), M.K. (23), N.E. (13), Z.E. (9) ve E.E. (2) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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