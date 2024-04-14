Malatya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ü.E. (40) idaresindeki 51 AAD 723 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Durulova mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan F.E. (35), M.K. (23), N.E. (13), Z.E. (9) ve E.E. (2) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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