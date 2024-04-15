Malatya'da otomobille çarpışarak devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 VT 1689 plakalı otomobil ile 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.

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