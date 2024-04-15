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        Malatya'da otomobille çarpışarak devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı

        Malatya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 08:49 Güncelleme: 15.04.2024 - 08:49
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        Malatya'da otomobille çarpışarak devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı
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        Malatya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı.

        Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 VT 1689 plakalı otomobil ile 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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