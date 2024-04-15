GÜNCELLEME - Malatya'da otomobille otobüsün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı
Malatya'da otomobille otobüsün çarpışması sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobille otobüsün çarpışması sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı.
Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta Cihan Menek yönetimindeki 34 VT 1689 plakalı otomobille Yaşar Mendeş'in kullandığı 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada otomobildeki 3 kişi ile otobüsteki 19 kişi yaralandı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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