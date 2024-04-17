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        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 00.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 00:29 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:29
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        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 00.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Sarsıntının 9,28 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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