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        Malatya Havalimanı mart ayında 55 bin 438 yolcuya hizmet verdi

        Malatya Havalimanı'nı mart ayında 55 bin 438 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:00
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        Malatya Havalimanı mart ayında 55 bin 438 yolcuya hizmet verdi
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        Malatya Havalimanı'nı mart ayında 55 bin 438 yolcuya hizmet verdi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nın mart ayında iç hat yolcu trafiği 55 bin 438 olarak kayıtlara geçti.

        Malatya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 421, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 424'e ulaştı.

        Yük, kargo, posta, bagaj trafiğiyse mart ayında toplamda 374 ton oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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