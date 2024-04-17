Malatya Havalimanı mart ayında 55 bin 438 yolcuya hizmet verdi
Malatya Havalimanı'nı mart ayında 55 bin 438 yolcuya hizmet verdi.
Malatya Havalimanı'nı mart ayında 55 bin 438 yolcuya hizmet verdi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nın mart ayında iç hat yolcu trafiği 55 bin 438 olarak kayıtlara geçti.
Malatya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 421, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 424'e ulaştı.
Yük, kargo, posta, bagaj trafiğiyse mart ayında toplamda 374 ton oldu.
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