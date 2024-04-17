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        Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'tan Başkan Bayram'a ziyaret

        Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Bayram'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:48 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:48
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        Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'tan Başkan Bayram'a ziyaret
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        Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Doğanşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Bayram'ı ziyaret etti.

        Kaymakamı Mehmet Kılıç, Başkan Bayram'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

        Kılıç, misafirperverliğinden dolayı Başkan Bayram'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Belediye Başkanı Mehmet Bayram ise Kaymakam Kılıç'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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