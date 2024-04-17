Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'tan Başkan Bayram'a ziyaret

Belediye Başkanı Mehmet Bayram ise Kaymakam Kılıç'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kılıç, misafirperverliğinden dolayı Başkan Bayram'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaymakamı Mehmet Kılıç, Başkan Bayram'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

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