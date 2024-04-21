Malatya'da sahibinden kaçarak baraj gölüne giren buzağıyı itfaiye kurtardı
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde sahibinin elinden kaçarak baraj gölüne giren buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde sahibinin elinden kaçarak baraj gölüne giren buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Basri Karadoğan'a ait buzağı Boztepe Barajı bölgesinde kaçarak baraj gölüne girdi.
Karadoğan'ın uğraşlarına karşın sudan çıkarılamayan buzağının kurtarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla 200 metre açıktaki buzağıyı kurtarıp sahibine teslim etti.
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