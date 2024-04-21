Malatya'da sahibinden kaçarak baraj gölüne giren buzağıyı itfaiye kurtardı

İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla 200 metre açıktaki buzağıyı kurtarıp sahibine teslim etti.

Karadoğan'ın uğraşlarına karşın sudan çıkarılamayan buzağının kurtarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

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