Malatya'da sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sepetli motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sepetli motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
H.Y. idaresindeki plakasız sepetli motosiklet, Ören Mahallesi Hüseyin Oba Yaylası yolu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü H.Y'nin bacağı motosiklet ile sepet arasına sıkıştı, C.Y. ise düşme neticesinde yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, H.Y'nin bacağını sıkıştığı yerden kurtardı.
Yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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