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        Malatya'da sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sepetli motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:40
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        Malatya'da sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sepetli motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        H.Y. idaresindeki plakasız sepetli motosiklet, Ören Mahallesi Hüseyin Oba Yaylası yolu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü H.Y'nin bacağı motosiklet ile sepet arasına sıkıştı, C.Y. ise düşme neticesinde yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, H.Y'nin bacağını sıkıştığı yerden kurtardı.

        Yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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