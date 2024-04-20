Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 2 bin 951 uyuşturucu hap, 1 kilo 137 gram skunk, 166 gram metamfetamin, 138 gram sentetik kannabinoid ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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