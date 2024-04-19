Malatya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü yakalandı.

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