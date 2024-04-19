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        Malatya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü yakalandı

        Malatya'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:26
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        Malatya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü yakalandı
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        Malatya'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü yakalandı.

        Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örgütü elebaşı S.A'nın da yer aldığı belirtildi.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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