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        Malatya'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 20:42 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:42
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        Malatya'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki mağazada henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        İş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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