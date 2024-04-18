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        Malatya'da su kuyusuna düşen danayı itfaiye kurtardı

        Malatya'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:10 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:20
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        Malatya'da su kuyusuna düşen danayı itfaiye kurtardı
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        Malatya'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı.

        Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki su kuyusuna dana düştü.

        Durumun itfaiyeye haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.

        Yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna inen itfaiye erleri, makaraya bağlanan halatla kuyudan çıkarttıkları danayı sahibine teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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