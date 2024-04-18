Malatya'da su kuyusuna düşen danayı itfaiye kurtardı
Malatya'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Malatya'da 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki su kuyusuna dana düştü.
Durumun itfaiyeye haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.
Yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna inen itfaiye erleri, makaraya bağlanan halatla kuyudan çıkarttıkları danayı sahibine teslim etti.
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