8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal memleketi Malatya'da anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 31. yılında memleketi Malatya'da anıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Turgut Özal'lı Yıllar" konulu konuşma yaptı.

Turgut Özal'la Türkiye'nin epey mesafe katettiğini belirten Çiçek, Özal'ın Türk siyasetinde çok önemli, değerli bir devlet ve siyaset adamı olduğunu söyledi.

İnsanları görev yaptıkları dönemdeki şartlara göre değerlendirmek gerektiğini kaydeden Çiçek, "Turgut Özal, hayatın içinden gelen bir devlet ve siyaset adamıdır, hiçbir yere yatay geçiş yapmamıştır. Bir memur çocuğu olarak hayatın bütün zorluklarını da yaşayarak en tepe noktaya kadar gelmiş bir insan. Dolayısıyla hayatında ikbali de görmüş, kahrı da çekmiş bir isim." dedi.

Özal'ın daha önceki siyasilerden farkının hayatın içinden gelmesi olduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Daha önceki siyaset adamları bir ya da iki alanda tecrübesi olan, bu alandan gelmiş insanlar. Halbuki Turgut Özal, bu kürsünün dört tane ayağı var, bu dört ayağın her birinde görev yapmış, yaptıkları ve söyledikleri doğrudan doğruya tecrübeye dayalı bir siyaset adamıdır. Böyle bir kişi olarak ehliyet ve liyakat sahibi, oturduğu koltuğa itibar kazandırır, güç kazandırır, bilgisiyle birikimiyle gelişme sağlar. Turgut Özal hangi göreve geldiyse bileğinin hakkıyla gelmiştir. Arkadan iten yoktur, torpili tavassutu yoktur. Bunca insan arasından 'bu işi bu insan yapar' denildiği için o göreve gelmiştir. Bunlardan bir tanesi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığıdır. Hakikaten o yıllar planlamanın altın yıllarıdır. Türkiye'nin kalkınma çabalarının, siyasetin milletin sorunlarına daha büyük ölçüde egemen olduğu dönemi ifade eder."