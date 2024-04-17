Kale Belediye Başkanı Özbay'dan Kaymakam Aksoy'a ziyaret
Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Kaymakam Mustafa Aksoy'u ziyaret etti.
Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Kaymakam Mustafa Aksoy'u ziyaret etti.
Başkan Özbay beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Temur ve meclis üyeleriyle Kaymakam Mustafa Aksoy'u makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.
Kale'ye en iyi şekilde hizmet etmek için görev yapacaklarını anlatan Özbay, "Kale'nin kentsel, sosyal ve kültür gelişimine katkı sağlamak amacıyla ilçe kaymakamımız başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapacağız." dedi.
Kaymakam Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Özbay'a yeni görevinde başarılar diledi.
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