Malatya'da akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Malatya'da akıl ve zeka oyunları il turnuvası düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde yürütülen ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası Malatya Gençlik Spor Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Çocukların ve gençlerin akıl ve zeka oyunları ile tanışmasını, bu oyunları oynayarak öğrenmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvada öğrenciler mangala, küre, pentago, kulami, equilibrio, Q-Bitz, reversi oyun türlerinde yarıştı.