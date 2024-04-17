Malatya'da akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi
Malatya'da akıl ve zeka oyunları il turnuvası düzenlendi.
Malatya'da akıl ve zeka oyunları il turnuvası düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde yürütülen ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası Malatya Gençlik Spor Kampüsü'nde gerçekleştirildi.
Çocukların ve gençlerin akıl ve zeka oyunları ile tanışmasını, bu oyunları oynayarak öğrenmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvada öğrenciler mangala, küre, pentago, kulami, equilibrio, Q-Bitz, reversi oyun türlerinde yarıştı.
46 öğrencinin katıldığı turnuvada her branşta birinci olan öğrenciler Türkiye finallerinde Malatya'yı temsil edecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, turnuva ile çocukların düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunlarıyla öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi amaçlandığını söyledi.
Bakır, turnuvada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek ödüllerini takdim etti.
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