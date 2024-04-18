Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 21 kişiye mezar olan oteldeki kolon sayısı, tadilat sonrası 28'e düşmüş

        MALATYA'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Otel'e ilişkin hazırlanan iddianameyle 11 kişi hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 21 kişiye mezar olan oteldeki kolon sayısı, tadilat sonrası 28'e düşmüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Otel'e ilişkin hazırlanan iddianameyle 11 kişi hakkında dava açıldı. Bilirkişi raporuna göre 2006'da tadilat geçiren otelin kolon sayısının 33'ten 28'e düştüğü belirtildi.

        Dabakhane Mahallesi'ndeki 7 katlı Kırçuval Otel, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkıldı. Enkazda 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ekiplerce kurtarıldı. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda otelin sahibi Zafer K. tutuklandı ancak 3 ay sonra yapılan itiraz ile serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasının ardından eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve otel sahibi Zafer K.'nin de aralarında olduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

        2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

        İddianamede, yer alan bilirkişi raporunda; otelin 1994 yılında yapıldığı ve 2006 yılında tadilat gördüğü vurgulanarak, ilk statik proje ile tadilat sonrası statik projede değişiklikler olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporunda otelin ilk statik projesinde yer alan 33 kolon sayısının 2006 yılında yapılan tadilat sonrası 28’e düştüğü belirtildi. Savcı, iddianamede sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. İddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi

        Benzer Haberler

        Malatya'da su kuyusuna düşen danayı itfaiye kurtardı
        Malatya'da su kuyusuna düşen danayı itfaiye kurtardı
        Malatya Müftülüğüne atanan Ramazan Dolu cübbe giydi
        Malatya Müftülüğüne atanan Ramazan Dolu cübbe giydi
        Depremde 21 kişinin öldüğü oteldeki 33 kolondan 5'inin olmadığı iddianamede
        Depremde 21 kişinin öldüğü oteldeki 33 kolondan 5'inin olmadığı iddianamede
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal memleketi Malatya'da anıldı
        8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal memleketi Malatya'da anıldı
        Kale Belediye Başkanı Özbay'dan Kaymakam Aksoy'a ziyaret
        Kale Belediye Başkanı Özbay'dan Kaymakam Aksoy'a ziyaret