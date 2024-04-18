Malatya'da 21 kişiye mezar olan oteldeki kolon sayısı, tadilat sonrası 28'e düşmüş
MALATYA'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Otel'e ilişkin hazırlanan iddianameyle 11 kişi hakkında dava açıldı.
MALATYA'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Otel'e ilişkin hazırlanan iddianameyle 11 kişi hakkında dava açıldı. Bilirkişi raporuna göre 2006'da tadilat geçiren otelin kolon sayısının 33'ten 28'e düştüğü belirtildi.
Dabakhane Mahallesi'ndeki 7 katlı Kırçuval Otel, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkıldı. Enkazda 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ekiplerce kurtarıldı. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda otelin sahibi Zafer K. tutuklandı ancak 3 ay sonra yapılan itiraz ile serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasının ardından eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve otel sahibi Zafer K.'nin de aralarında olduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI
İddianamede, yer alan bilirkişi raporunda; otelin 1994 yılında yapıldığı ve 2006 yılında tadilat gördüğü vurgulanarak, ilk statik proje ile tadilat sonrası statik projede değişiklikler olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporunda otelin ilk statik projesinde yer alan 33 kolon sayısının 2006 yılında yapılan tadilat sonrası 28’e düştüğü belirtildi. Savcı, iddianamede sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. İddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.
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