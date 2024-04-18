Malatya'da 21 kişiye mezar olan oteldeki kolon sayısı, tadilat sonrası 28'e düşmüş

MALATYA'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Otel'e ilişkin hazırlanan iddianameyle 11 kişi hakkında dava açıldı. Bilirkişi raporuna göre 2006'da tadilat geçiren otelin kolon sayısının 33'ten 28'e düştüğü belirtildi.

Dabakhane Mahallesi'ndeki 7 katlı Kırçuval Otel, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkıldı. Enkazda 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ekiplerce kurtarıldı. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda otelin sahibi Zafer K. tutuklandı ancak 3 ay sonra yapılan itiraz ile serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasının ardından eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve otel sahibi Zafer K.'nin de aralarında olduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı.