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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen operasyonda kaçak cep telefonu ve malzemesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:22
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen operasyonda kaçak cep telefonu ve malzemesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte operasyon gerçekleştirdi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 cep telefonu, 1150 cep telefonu kılıfı, 55 şarj kablosu, 30 şarj seti ve 4 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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