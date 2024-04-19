Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansa ilişkin davanın duruşması görüldü

Malatya'da, depremde yıkılması sonucu aralarında Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davada 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bülent Y. ile müşteki ve sanık avukatları katıldı.

Müşteki avukatları sanıkların tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bahattin D'nin adli kontrol kararının devamına, sanıkların tutuklanma talebinin dosyanın gelmiş olduğu aşama ve tutuklamaların tedbir amaçlı yapıldığı hususu dikkate alınarak reddine hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 24 Eylül'e ertelendi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yıkılan ve aralarında Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Trend Garden Rezidans'a ilişkin 13 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.