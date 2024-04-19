Kale Kaymakamı Aksoy'dan hayırlı olsun ziyareti

Özbay, hayırlı olsun temennisinde bulunan Aksoy'a teşekkür etti.

Özbay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçesin kentsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak her projeyi desteklemeye çalışacaklarını kaydetti.

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