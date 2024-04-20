Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
Malatya'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 441 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 951 uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 zanlı tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 441 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 951 uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 2 iş yeri ile 3 ikamete operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 1 kilo 441 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 951 uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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