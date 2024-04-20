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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 441 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 951 uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:30 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:30
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 441 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 951 uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 2 iş yeri ile 3 ikamete operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, 1 kilo 441 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 951 uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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